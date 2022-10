Ly Tolberg on joogaga tegelnud üle 18 aasta, neist viimased kolm Viljandis. «Alustasin 23-aastaselt, kui elasin Tōkyōs, ning seejärel õppisin ja õpetasin Indoneesias,» rääkis ta. «Joogani jõudsin oma terviseprobleemide tõttu. Ema saatis esimese joogaraamatu, ütles, et proovi. Hakkasin tegema ja sain terveks. Siis saingi aru, et see on minu jaoks õige asi.»