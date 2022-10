Ümber Viljandi järve jooksu neljakordne võitja Mukunga jäi dopinguga vahele

Eesti parim pikamaajooksja Tiidrek Nurme on Postimehele öelnud, et Mukunga positiivne dopinguproov võib olla seotud tema tänavu veebruaris saadud jalatraumaga. Nimelt oli Mukunga saanud parema jala põlvekedra ristimurru, mida üritas oma jutu järgi omast tarkusest ravida. Selle trauma kohta on tal kinnituseks esitada röntgeniülesvõte.