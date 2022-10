Laupäeva õhtul võtsid viljandlased kodupubliku abiga kindla 3:0 (25:21, 31:29, 25:19) võidu ja tabelisse kolm punkti lisa. Nagu ütles klubi peatreener Tauno Lipp mängu järel, möödus see võidukalt, kuid pingeliselt. «Teadsime, et tuleb just selline kohtumine, kus peame võtma kindlad kolm punkti. Niisuguse iseloomuga mängud on alati ohtlikud ja kohati meie mängumootor ei käinud nii, nagu oleks tahtnud näha. Samas nurisemiseks põhjust pole: 3:0 võit ja kolm punkti on olulised,» rääkis ta ning lisas, et mängupilt mäng-mängult paraneb.