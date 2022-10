Nii mõnigi meist pöördub mööblitüki, tehnikavidina või mõne muu tarbeeseme soetamiseks esmalt interneti poole ning pole sugugi haruldane, et kasutab mõnda taaskasutuskauba kanalit, näiteks populaarset Facebooki Marketplace’i, kust võib hea hinnaga leida kraami, mis on kellelgi teisel seisma jäänud, kuid pole kvaliteedis kaotanud. Sama lugu on rõivastega. Viljandi suurimas taaskasutuspoes on alati rahvast uudistamas.