Priit-Kalev Parts: meil kehtib üheparteisüsteem – majanduskasvu religioon ja ideoloogia

SAKALA kiidab oma 14. septembri juhtkirjas uute elektrikaablite paigaldamist, põhjendades seda «üha energianäljasema maailmaga». See on rafineeritud poliitpropaganda, vaba ajakirjanduse lambukese mängimine majanduskasvu ideoloogia hundinahas. Asjaolu, et seda on nii raske märgata, tõestab, et elame ühe ideoloogia ja ühe religiooni ainuvalitsuse all, meie mõtteid ja tegusid totaalselt kontrollivas üheparteisüsteemis.