Viljandi külje all kulgeb paralleelselt Pärnu poole viiva maanteega teelõik, mis on otsekui joonlauaga maastikule tõmmatud. Google’i kaardirakendus näitab, et see kannab Nõukogude Liidu suurlinna Leningradi nime, mida teistelt kaartidelt enam ammu ei leia.