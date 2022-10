Talirehvide valikut napib ning hinnad tõusevad

Eesti rehviliidu tegevjuht Kaur Kuurme ütles, et enamik naastrehve toodetakse seniajani Venemaal, kuid alates juunist on keelatud sealsete rehvide import Euroopa Liitu ning osa tootmist lõpetati sõja tõttu juba mõni kuu varem. Ta tõi näiteks, et Venemaa tehastes tootsid talverehve sellised firmad nagu Nokian, Pirelli, Michelin, Yokohama, Bridgestone ja Continental. Mõnel firmal asus seal kogu tootmine.