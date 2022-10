Sain nautida loodust, kogeda tõelist kambavaimu ning mulle kui suurele loomasõbrale jõudis pärale, et jahimehed täidavad ju sisuliselt ülesannet, mille riik on neile andnud: reguleerida loomade arvukust. Küttimismahud on määratud eelkõige selleks, et näiteks toosama põder, kellele jahti peeti, kellelegi auto ette ei jookseks ega kellegi metsa ei kahjustaks.