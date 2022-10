Viljandi linnavolikogu – bürokraatia ajamasin

Need on katked viimasest Viljandi linnavolikogu istungist, mis tehnilise korralduse poolest kujunes tõeliseks palaganiks. Volikogu liikmed istuvad saalis, aga nende endi kinnitatud kodukord ei luba neil käega oma poolt- või vastuhäälest märku anda. Absurdne ja häbiväärne olukord! Ettevõtluses oleks sellise mittetoimiva ja kuluka lahenduse kasutuselevõtu tagajärg paratamatu juhtide vahetus. Kahjuks on avalikus sektoris teised kombed.