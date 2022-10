Insuldi tugirühma liikmed kohtuvad kliinilise logopeediga

Insuldi tugirühm on üks osa Viljandi haigla insuldipatsiendi raviteekonda koordineerivast teenusest, mille eesmärk on, et insuldi järel saaks patsient kõik vajaminevad teenused võimalikult kiireks ning sujuvaks taastumiseks. Insuldipatsiente toetavad tema taastumise teekonnal insuldiõed, kelle vastuvõtul räägitakse läbi kõik tervist, raviprotsessi ning ravimeid puudutavad teemad ning patsiendil ja lähedastel on võimalik küsida üle kõik, mis seni vastuseta või segaseks on jäänud.