Ukraina meeste laul liigutas publikut pisarateni

1994. aastal loodud ansambel on esinenud mitmel pool Euroopas ja USA-s. Edukalt on esinetud mainekatel rahvusvahelistel vokaalansamblite festivalidel, auhindade kõrval pälvib tähelepanu ühe USA muusikakriitiku hinnang, et uus TAKE6 on sündinud. Kuigi ansambli lauljad on aastakümnete vältel järk-järgult muutunud, on ManSoundi latt aina kerkinud.