Üliõpilased arvasid, et on küll. Ent õppejõud võttis potsiku kruusa ja valas selle kivide vahele. Taas kord nõutas ta üliõpilastelt, kas purk on täis. Auditooriumis kõlas üksmeelne jaa. Professor võttis aga portfellist pudeli õlut, korkis selle lahti ning kallas purki, ise õpetades: «Õlle jaoks on alati ruumi!»