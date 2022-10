See sild ei vii õigupoolest kuhugi. Seda on vaja ainult selleks, et pääseda traktoriga teisele poole jõge luhtasid hooldama. Sestap on ju mõnes mõttes õige, et riigimetsa majandamise keskus valis kõige odavama lahenduse. Kui kära vaibub ja värsked ehitusjäljed rohtu kasvavad, ei pane ilmselt ka enamik turiste tähele, et sild keskkonda kuidagi eriti sobimatu oleks.