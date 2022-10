Viljandi Oktooberfesti korraldaja Randel Länts – suurt pilti silmas pidav tegudemees

Nagu nüüd riigimetsa majandamise keskuse nõukogu esimehe ametit pidav ja suhtekorraldusfirmat vedav Länts ütleb, on ta viimasel ajal Viljandisse jõudnud üsna harva, ent tema maksud tulevad ikka siia ja siin on tal endiselt väga palju sõpru.

Länts räägib, et 2019. aastal Viljandi linna delegatsiooniga Ahrensburgis nähtud sakslaste sügispidu lummas ning tekitas kange tahtmise samasugune ka Viljandis korraldada. «Äge on see, et Viljandi inimesed tulid sellega kaasa. Saime kuulda palju kiidusõnu,» sõnab ta ning ütleb, et festivali korraldasid temaga koos Künter Peerna ja Villem Varik ning veel ligi 20 inimest. «Meie jaoks oli see vastutus. Tahtsime hoida kõrget kvaliteeti ja saime vägeva korraldamise kogemuse.»