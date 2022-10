INTERVJUU ⟩ Kaja Kallas: need, kes saavad, ütlevad, et vähe, ja need, kes ei saa, ütlevad, et valed saavad

Peaminister Kaja Kallas, alustan kõige põletavama teemaga, kui seda sõna "gaas" läheduses võib kasutada. Ütlesite neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et kuigi taasgaasistamislaev tuleb teisele poole Soome lahte, on Eesti gaasiga varustatus tagatud. Samas mainisite natuke teises kontekstis –internetist rääkides –, et Venemaa hübriidrünnakute tõttu tuleb kõikvõimalikke ühendusi rohkem kaitsta. Kui hästi Eesti gaasiga varustatus ikkagi tagatud on, kui osa gaasist tuleb Soomest läbi Balticconnectori, aga torud kipuvad Läänemeres viimasel ajal katki minema?

Meil on toru ka Lätiga, Lätis on gaasihoidla, lätlastel leedukatega omakorda toru, Leedus Klaipėdas LNG-terminal ja Leedul Poolaga toruühendus. Võrdluseks oli Soomel kogu gaas tulemas Venemaalt ja nad ei arvestanud sellega, et Venemaa keerab gaasi täiesti kinni. Neil ei ole muid allikaid kui LNG-terminal või meiega ühendav Balticconnector. Seega meil on alternatiivid, lisaks on meie gaasitarbimine aastas 3,5 teravatt-tundi, Soomes 14 teravatt-tundi.