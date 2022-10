Ütled: «Merevaik», mõtled: «Sulatatud juust». Nii tugevasti on üks kaubamärk poole sajandi jooksul meie kollektiivsesse alateadvusse kinnistunud. Merevaigu tehnoloogia on välja töötatud Viljandimaal ja praegu on Viljandis tegutsev Tere tehas see, kus valmivad aastas miljonid karbid seda menukat toiduainet.