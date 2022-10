Koertepark? Välijõusaal? Viljandi linna kaasava eelarve ettepanekute tegemiseks on veel pisut aega

Linnapea Madis Timpson julgustas kõiki, kel on idee, mida uut võiks Viljandis teha, seda kirja panema. "Kaasava eelarve jaoks ideede kogumine käib aastas korra ning seetõttu on just praegu õige hetk tulla välja ideega, millele kaaskodanikud ja linnajuhid ehk varem mõelnudki pole. Kutsun kõiki üles kaasava eelarve protsessis aktiivselt kaasa mõtlema ja oma ideed esitama. Oodatud on ka kõik need, kelle ettepanek mõnel varasemal aastal juba osalenud on. Ehk on just tänavu see kord, kui teie idee linlaste toetuse võidab," lausus ta.