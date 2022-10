Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna peaspetsialist, klimatoloog Ain Kallis märkis, et suvesid on mitu ja nii teatakse astronoomilise suve alguse ja lõpu aega, isegi minutipealt.

"Teine lugu on teise, palju põnevama suvega, selle vananaiste omaga," lausus ta. "Millal see Eestisse saabub? Kunagisel küsitlusel arvas 45 protsenti vastajaist, et vananaistesuvi saabub septembris, 31 protsenti pakkus oktoobrit, 3 protsenti novembrit ja 21 protsenti isegi detsembrit."