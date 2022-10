Juhtkiri ⟩ Lapsed ei tohi kannatada

Viljandi lasteaedades tekkinud võlgnevused on ehmatavad mitmes mõttes. Esiteks on summa, mille vanemad oma järeltulijate hoidmise eest võlgu on jäänud, juba üsna aukartust äratav. Näiteks juuni eest laekus linnale peaaegu sama palju, kui on aastate jooksul kogunenud võlgu. Kui aga sedavõrd palju raha, ligi 50 000 eurot, on puudu, jäävad mingid asjad tegemata. Selle mõju tunnevad otseselt või kaudselt needsamad lapsed, kes selles lasteaias käivad. Kasvatatud ja toidetud saavad nad loomulikult ikka, kuid nii mõnigi tore tegevus võib jääda tegemata või uus mänguasi soetamata.