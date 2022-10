Leie hoiu-laenuühistu juhatuse liige Mati Toomsalu: uhkeid reklaame nähes vangutasime pead ja mõtlesime, et hästi see asi ei lõpe

Loen lehest, et miljoneid on välja kanditud, ning loomulikult on see kuritegu, siin ei ole midagi rääkida. Need on mõlemad teistmoodi ühistud kui meie. Leie hoiu-laenuühistu kuulub Eesti hoiu-laenuühistute liitu ning selle liikmetega ei ole mingeid probleeme olnud. Ma ei näe, et neid oleks ka tulemas. Liitu kuulujad ei taha ratsa rikkaks saada ega inimesi petta, me ei ahvatle rahvast ülikõrgete intressimääradega.