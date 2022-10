«Kui vallavalitsus saab ametisse reedel ja teisipäeval tuleb vallavanem rääkima ning jõuab jutuga sinna, et «Sa siis ei ole pahane, kui me sinu asemele uue inimese leiame», on ikka kummaline küll,» nentis Linder. Uues vallavalitsuses oli just tema ühenduslüli eelmise vallavõimuga, sest ta oli abivallavanemana viimane Põhja-Sakalas ametisse jäänud poliitik.