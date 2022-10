Tänapäeval on olud teised: teed on paremad, teehooldajad tublimad, jalgrattad võimekamad ning lund ja libedust sageli vähem. Jalgrattasõidust on saanud mood ning tundub, et noorte rohepesijate arvates peaksid kõik loobuma mootorsõidukitest ja hakkama liikuma jalgrattaga. Autode vastu võideldakse, justkui oleksid need omaette arenev pahatahtlik liik.