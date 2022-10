Helmen Kütt: meie elukaare teine ots vajas hädasti tähelepanu

Erinevaid kajastusi lugedes kipub vägisi jääma mulje, et kaua oodatud üliolulisele reformile püütakse jalga ette panna. Nii mõnigi opositsioonipoliitik on rääkinud hooldekodude teemal üsna halvasti varjatud kahjurõõmuga. On ka neid, kes manavad silme ette pilti, et kõik eakad asuvad nüüd hooldekodudesse elama. See on ju lausa pahatahtlik. Näib, et terav poliitiline konkurents on tugevalt pilti trüginud.