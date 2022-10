Huvikoolide õpetajad: meist on mugav mööda vaadata – raha ju, teadagi, ei ole

Ometi on nii, et kuniks Eestis on huvikoole, töötavad neis õpetajad. See, et huviharidus oleks igas Eesti omavalitsuses igale lapsele kättesaadav, sõltub olulisel määral professionaalsete õpetajate olemasolust. Kui kõneleme huvikoolidest, siis eeldame, et sarnaselt mis tahes kooliga peaks seal antav haridus olema süsteemne ja pädev. Nii see enamasti veel ongi: huvihariduslik õpe toetub tippspetsialistide koostööle laste ja noortega.