Viljandi muusikakooli, kunstikooli ja huvikooli õpetajatel on tuline õigus, kui nad tänase Sakala arvamusküljel leiavad, et huviharidus on riikliku tähtsusega küsimus. Eesti kultuuri säilitamine on toodud põhiseaduses välja ühe riigi peaeesmärgina. Kust aga peaksid tulema näiteks meie tippmuusikud, kui poleks muusikakoole, kus maast madalast pillimängu või laulmist harjutada?