Viljandi spordikooli ja Pärnu ühendvõistkond võttis kodusaalis karikavõidu

Olgugi et ühendvõistkond võitis kõik viis mängu, oli Koksi sõnul võidu nimel tarvis pingutada. «Väga libedalt see ei tulnud – A-vanuseklass on ikka nagu A-vanuseklass,» lausus ta, pidades silmas, et mõnel selles vanuses noormehel on kogemust juba nii esi- kui meistriliigas.