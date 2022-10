Viljandi Jakobsoni kooli õpetajad on täheldanud, et sel sügisel on õpilased hakanud kooli WC-des laiali pilduma tualettpaberirulle ning varasemast enam on lõhutud seebidosaatoreid ja paberihoidjaid. Samasugust käitumist on täheldatud Kesklinna koolis, Paalalinna kooli WC-des on olukord püsinud rahulik.