Kuigi pärast kuuma suve pööras ilm järsult külmaks juba augusti lõpus ning sooja sügist on jagunud vaid näpuotsaga, ootavad kaks pinki istujaid endiselt. Sellele, et ajaveetjaid on jagunud, viitab pinkide ees mullaseks tallatud pinnas. Alles on ka välikemmerg, milles saab häda õiendada veel mõne nädala vältel.