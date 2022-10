Esiteks väärib meeldetuletamist, et kuigi Soome lahe alune toru võimaldab saata gaasi mõlemat pidi, on Soomes gaasivajadus mitu korda suurem kui Eestis ja igati mõistlik on tarnida gaasi toru kaudu selles suunas, kus seda vähem kulub. Teiseks on põhjanaabrite varustuskindlus tunduvalt haavatavam kui meie oma, sest Eestil on gaasiühendus ka Lätiga, neil pärast Vene toru kinnikeeramist muid võimalusi peale LNG-laeva ei ole. Kolmandaks on Soomele gaasi tagamine oluline ka meile, sest ta toodab elektrit gaasist rohkem kui Eesti, mistõttu võiks gaasitarnete häired ühise turu tõttu siingi elektri hinna lakke ajada.