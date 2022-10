Kultuuriakadeemia kutsub Ukraina sõduritele sokke kuduma

Annetuskampaania idee autori, kultuuriakadeemia kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekava programmijuhi Marvi Remmiku sõnul tekkis sokikudumise mõte paralleelselt Slava Ukraini ellukutsutud 1000 vormiriietuse hankimise kampaaniaga. "Sain mittetulundusühingult info, et soojad sokid on sõdurite talvevarustusse väga oodatud," rääkis ta. "Et nii akadeemias kui Eestis laiemalt on palju sokikudujaid, siis tekkis mõte üheskoos ukrainlasi aidata. Loodan väga, et saame võitlejaid talvistes tingimustes toetada ja saata rindele võimalikult palju sooje sokke."