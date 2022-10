ETTEVÕTLUSVÕISTLUS ⟩ Mullune Viljandimaa parim käib rekordaasta rada

Ettevõtte head minekut tähendas ka päikesekatuseid tootva Solarstone’i turundusjuht Maiko Kiis. "Kaasasime kümme miljonit, et kasvuplaane teostada, ja nüüd siis tegutseme selle nimel. Oleme päris agaralt meeskonda laiendanud ja uued turud on sihikul," rääkis ta. Energiakriis on toonud nõudlust juurde ja päringute tulva tõstnud. "Inimestel on teadlikkus ja huvi kasvanud," nentis Kiis.

Käimasolev aasta pole aga nii soodne olnud mudamassaaži pakkuvale osaühingule Leiger KL, kes valmistab Mustiveres ravimuda arenduskeskuses ka müügitooteid.

"Oleme seni ikkagi elus," sõnas ettevõtte juht Lembar Kivistik, kuid tõdes, et aasta on raske olnud, sest inimestel on raha vähem käes. "Enne võtad ikka vorsti ja leiva ja maksad elektri ära ... Aga elame edasi, kuigi kerge ei ole," lausus ta.

Kivistik lisas, et kogu nende tegutsemissektoris on raske. Oma tooteid müüb ettevõte ka spaadele, aga neidki pitsitavad suured energiaarved.

Varasemate võitjate lemmikud

Pärimise peale, et kui iseennast välja jätta, siis mis on tema lemmik Viljandimaalt, vastas Hans Vaiksaar, et need on Kase Fruniture lainelised põrandalauad. "See tekitas vau-efekti, et miks ma ise pole selle peale tulnud. Puitu lõigatakse siin ümberringi iga ruutkilomeetri peal, aga see sinka-vonka parkett on väga huvitav ja teistmoodi asi," tähendas ta.

Solarstone'i lemmiku teadasaamiseks pöördus Maiko Kiis teiste ettevõtte liikmete poole ja kui iseennast pakkuda ei saanud, leiti üheskoos, et tunnustust on väärt kuivtoite valmistav Tactical Foodpack.