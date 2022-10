Viljandi Kassisaba tänav sai uue valgustuse

Viljandi Veevärgi arendusjuhi Rein Triisa sõnul on Kassisaba tänaval tehtu jätk muudatustele Pikal tänaval.

"Kassisabale paigaldasime neli mustadel postidel valgustit, mis on samasugused, nagu Pikale tänavale panime ning nagu on ka Oru tänaval," ütles Triisa pressiteate vahendusel. "Nüüd on Kassisaba tänav varasemast paremini valgustatud ja kutsub inimesi jalutama ka pimedal ajal."