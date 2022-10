Kriisiolukorras käitumise juhised jõuavad igasse postkasti

Päästeameti eksperdi Mikko Virkala kinnitusel tuleb kriiside puhul arvestada, et elutähtsad teenused võivad katkeda.

Sellest nädalast jõuavad kõikide Eesti elanike postkasti juhised, mis jagavad näpunäiteid ja soovitusi, kuidas võimalikes kriisiolukordades edukalt hakkama saada. Kriisi puhul tuleb arvestada sellega, et korraga on abivajajaid palju ja seetõttu jõuab abi hädasolijateni tavapärasest kauem. Seepärast ongi oluline, et iga leibkond oleks tavapärasest erinevas olukorras võimeline mõnda aega ka iseseisvalt toime tulema ning oleks võimalikeks kriisideks algtasemel valmis.