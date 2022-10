Tundub, et teatrite mängukavadesse on hakanud jõudma kriisiaja lavastused. On ju ühiskonda raputanud üks kriis teisel järel: koroonakriis, Ukraina sissetung ning aina nende taustal püsivad kliima- ja poliitkriis. Ugala «Kolmes ahvis» on lavastaja Ringo Ramul ja dramaturg Priit Põldma otsustanud keskenduda inimese toimetuleku(mehhanismide)le kriiside keerises.