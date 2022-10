Lugesin 7. oktoobri Sakala artiklit «Ühismeedia kihab ja politsei on mures. Mida teha tõukeratastega?» ning ma ei vaidle vastu, et jalakäija peab olema liikluses ääretult tähelepanelik ja täitma ise ka kõiki ettevaatusabinõusid. Aga see, kuidas käitub valdav enamik tõukerattureid kõnniteedel, on täiesti lubamatu.