Päeva juhtinud huvikooli tehnikamaja motoringi õpetaja Tarmo Raba tähendas, et, karikasarjad on nüüdseks läbi ja traditsioonilisi võistlusi sel aastal rohkem ees ei oota, aga see muidugi ei tähenda, et keegi kuskil midagi ei tee. Suures plaanis saavad sõitjad aga nüüd oma võrrid garaaži viia, et neid uue kevade tarbeks putitama asuda. "Algavad sügistööd: värvimised ja remont," ütles Raba.