Kui läinud kevadel külvati Karksi-Nuia maha ruutmeetri jagu lina, siis sügis tõi saagikoristuse ning vihmasabina saatel katkuti lina üles ja rapsiti seemne ära. Mahapandust saadi hea seemnesaak ja selle said asjaosalised koju, et uuel kevadel taas külvama minna. Linavarred on nüüd mõned nädalad tantsujuht Lille-Astra Arraste koduhoovis leos ja seejärel jõuab saak mõne asjaosalise sauna.