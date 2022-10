Viljandi muuseumi giidi Heli Grosbergi sõnul võib praegune Laidoneri plats ehk kunagine turuplats olla küll see paik, kus keegi lehitses Viljandi esimest raamatut.

Viljandi muuseumi kõrvalt Laidoneri pargist läbi jalutades ei pruugi esiti mõte kirjanduse ja raamatute radadele minnagi, kuid on täitsa võimalik, et aastasadade eest leidus just seal kandis esimene Viljandi raamat.