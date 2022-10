"Eesti pärimusmuusikal läheb paremini kui kunagi varem," ütles Eesti pärimusmuusika keskuse juht Tarmo Noormaa. "Pärimusmuusika on olnud läbi ajaloo sotsiaalne liim, mis toob inimesed kokku ja annab põhjuse pidutsemiseks. Seekord on toimumas juba 20. lõikuspidu ehk tähistame olulist juubelit Eesti pärimusmuusikas." Noormaa lisas, et etnos tehakse suuri tegusid. "Peale tuleb uus põlvkond karismaatilisi ja ägedaid noori, keda me nominentide hulgas nägime ja kes mängivad väga hästi pilli."