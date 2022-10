Et pidu ei jääks pelgalt õlle teha, oli ka rahvas vaeva näinud ja endale sobilikke rõivaid selga leidnud.

Reede õhul oli Viljandi tänavatele kolinud justkui isesorti muinasjutt ja kui poleks teadnud, et algab esimene Oktooberfest, oleks võinud arvata, et vendade Grimmide muinasjutust on välja astunud ülekasvanud härjapõlvlased koos näitsikutega, kel seljas kohevad seelikud ja juuksed õrnalt patsi seotud. Kõik nad sammusid isuäratava toidulõhna järel, mis vanalinnas ringi hõljus.