Pool aastat tagasi potsatas selle loo peategelase­ ­e-postkasti Eesti kaitseväe­ kutse septembrikuus ees oota­vale reservväelaste õppe­kogunemisele. Kirjas olid vaid aeg ja kogunemispaik ning meeldetuletus, et Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on riigikaitse iga kodaniku kohustus.

«Kolm teavitust e-postis, info, et toimub õppekogunemine Pärnumaal nendel ja nendel kuupäevadel ja et osalemine on kohustuslik – mitteilmumisel saab trahvi,» meenutas reservväelane, kes jääb loos turvalisuse kaalutlustel anonüümseks, ning ütles, et ega ta esiotsa mõelnudki muud kui et eks tule siis minna. «Natuke oli põnev ka. Aga kui mõtlesin oma vanuse peale, siis järjest vähem põnev oli. Mul on kodus lapsed ... Samas, mis eeskuju ma neile näitan, kui ma sealt ära viilin ...»