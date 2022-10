Värske statistika kohaselt abiellutakse Eestis kõige vähem Viljandi maakonnas. Kõige usinamad abiellujad on Narvas. Kui seal on ühe vabaabielu kohta 4,54 abielu, siis Viljandimaal kõigest 1,62. Midagi uut siin päikese all muidugi pole, abiellumiste vähese ja eelkõige vanapoiste tähelepanuväärselt suure arvuga on siin ajast aega kimpus oldud.