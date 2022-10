TABAMUS ⟩ Soomaa veised kolisid uuele karjamaale

Karjakute jutu järgi on veel paar nädalat seda aega, mil veised saavad karjamaal kõhu täis süüa. Kui tulevad külmad ja sealne ninaesine enam ei kõlba, tuleb veistele hakata andma talveks kogutud toitu. Reedel jalutas suur kari Mulgi heinamaa lähedal mööda Soomaa peamaanteed, mis kulgeb Kõpust Torini.

Kui veel 1990. aastatel olid sõiduteedel jalutavad veisekarjad tavaline nähtus ning ka riigi põhimaanteedel suleti aeg-ajalt liiklus, et loomad saaksid ühelt karjamaalt teisele minna, siis nüüdsel ajal pääsevad ka suvisel ajal rohumaale vähesed piimakarjad. Lihaveised elavad väikeste karjadena kõrvalistel ja vesistel niitudel, mida on vaja korras hoida, aga mida on traktoriga niita keeruline või lausa võimatu.