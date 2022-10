Pinkide paigaldamist segas esiti puiduturul valitsev männipuidu puudus. Projekti eest vastutava osaühingu Roosu Puit juhatuse liikmel Timo Teeveril tuli kasutada isiklikke tutvusi, et vajalik kogus männipuidust prusse leida. Need hangiti ja pandi paika, kuid prusside oksakohad hakkasid eritama vaiku. Viljandi haldusameti juhataja Andres Mäe sõnul tuleb neid nüüd eraldi töödelda. «Seda tööd on mõistlikum teha siis, kui materjal on sisetingimustes kuivanud,» selgitas ta.