Heiki Lill: muulastelt valimisõigus ära. Aga kuidas on eestlastega?

RIIGIKOGUS on arutusel seadusemuudatus, mis võtaks siin elavatelt kolmandate riikide kodanikelt kohalike omavalitsuste valimistel valimisõiguse. Selle muudatuse põhjendus on ääretult lihtne ja praeguses olukorras igati arusaadav: Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikel pole Eestis toimuva üle otsustamise juurde asja. Kui nad soovivad, on neil kõik võimalused saada täieõiguslikuks Eesti kodanikuks, ja kui nad seda ei soovi ... Siis miks peaks laskma neil valida?