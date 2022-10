Kohus ei võtnud Priit Toobali kaebust vastu

"Mulle ja minu advokaadile näib see seisukoht jabur ning seetõttu kaebame selle otsuse järgmisse kohtuastmesse edasi. Leiame, et minu kui volikogu esimehe õigusi on rikutud," teatas Toobal.

Priit Toobal leidis, et tema kui vallavolikogu esimehe õigusi rikuti, kui septembri keskel kutsus volikogu istungi kokku volikogu aseesimees Taavi Umal. Toobali hinnangul on see seadusevastane ning istungi ebaseaduslikkust kinnitas ka vallasekretär. Umal ja veel 12 vallavolikogu liiget leidsid riigikohtu varasematele otsustele toetudes, et neil on istungi korraldamiseks õigus.