Viljandi vald kiitis õpetajaid Heimtalis

Aasta õpetaja tiitli pälvis Heimtali põhikooli klassiõpetaja Aivo Maalmeister, kes on teise kooliastme eriklassi õpetaja. Maalmeister teeb koostööd kõikide tugispetsialistidega ning kasutab avatult nende oskusi ja võimalusi oma töö parandamiseks. "Ta analüüsib regulaarselt õpilaste arengut abiõpetajaga, et koos võimalikult laiapõhjalist ja kiiret abi pakkuda või lahendusi leida. Vajaduse korral suhtleb ta lapsevanematega ja annab neile õpilaste kohta adekvaatset tagasisidet, olles samal ajal rahulik ja koostööaldis," on kolleegid öelnud Aivo Maalmeistri kohta.

Tänuüritusel tunnustati aasta õpetajad. Foto: Viljandi Vald

Aasta lasteaiaõpetajana tunnustati Ramsi lasteaia Taruke õpetajat Monika Süllat. Ta on teinud õpetajatööd aastakümneid ja kolleegide sõnul sellest hoolimata tal silm särab ning lapsed tahavad lasteaias tema juurde minna. Lapsevanemate sõnul on ta on õpetaja, kellest lapsed räägivad ülivõrdes. "Ta on rahulik, kannatlik. Oskab lapsele õigesti läheneda, kui on mure või konfliktsituatsioon. Viib lapsi metsa matkama ja soodustab liikuvat eluviisi," on lapsevanem iseloomustanud Monika Süllat.