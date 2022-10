Nagu ütles Viljandi meeskonna kapten Kristo Voika, oli kaotuse taga eelkõige ebaõnnestunud mängu algus. "Esimene poolaeg. Võib öelda, et kaotasime enne, kui põllu peale saime. Ja siis, kui saime ise põllu peale, siis tahtsid kõik otsustajad olla ning varem kokkulepitud asjad enam ei toiminud," rääkis ta. "Kohe mängu alguses 0:5 alla jääda … Sellest saab välja tulla, aga seda on natuke liiga palju. Oligi näha, et Põlva Serviti oli selleks mänguks hästi valmistunud."