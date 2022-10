Selle nädala esmaspäevast reedeni on Eesti rohkem kui 50 koolisööklas, teiste seas ka kõigis Viljandi koolides, võimalik koolitoitu proovida. Niisugune avatud koolisööklate nädal leiab aset kolmandat korda ja nagu ütles aktsiaseltsi Baltic Restaurants Estonia turundus- ja müügijuht Tiiu Endrikson, on ettevõtmise eesmärk näidata eelkõige lapsevanematele, missugune tänapäevane koolitoit välja näeb ja kuidas see maitseb