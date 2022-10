Kohus võttis tapmises kahtlustatava vahi alla

49-aastasele mehele on esitatud kahtlustus selles, et ta tungis 3. oktoobril kella 21 paiku Viljandis Lääne tänava korteris tapmise eesmärgil kallale 62-aastasele mehele ja lõi teda korduvalt noaga. Kannatanu leiti pool tundi hiljem ja ta suri saadud vigastustesse haiglas.

Praeguse info kohaselt ründas kahtlustatav kannatanut ning lõi teda mitu korda noaga rindkerre ja kõhtu. "See on äärmiselt impulsiivne ja ühiskonnaohtlik käitumine, mille kordumisega ei saa me kuidagi riskida. Kui kahtlustatav muutub alkoholi mõjul niivõrd ettearvamatuks ja vägivaldseks, võib see vabadusse jäädes korduda. Seetõttu taotlesime kohtult luba tema vahistamiseks," ütles Talimaa.